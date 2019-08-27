Новосибирск, , 11:50 — REGNUM

Два бомбардировщика Ту-2 времен Великой Отечественной войны доставлены в Новосибирский государственный технический университет НЭТИ для реставрации, сообщает 27 августа пресс-служба вуза.

После прибытия самолётов их осмотрел руководитель реставрации, профессор кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Владимир Бернс. По его словам, восстановление воздушных судов, которые выпускались десятки лет назад, проходит более эффективно, если они хранились в среде без доступа кислорода, например, подняты из болот или северных озёр.

«Если самолет пролежал 60 лет на воздухе у нас, в средней полосе, то восстановить его практически невозможно. По предварительным данным, оба прибывших самолета хранились в штате Невада, там сухо, поэтому есть надежда, что металл сохранил прочность. Но чтобы проверить это, нам придется проверить их узлы на специальных стендах и даже разрушить некоторые из них», — пояснил эксперт.

В вузе отметили, что детали, которые не пройдут испытания на прочность, придётся изготавливать заново. По итогам работы специалисты планируют собрать, по крайней мере, один самолет, который сможет взлететь в воздух.

Ту-2, также известный как АНТ-58 и самолет «103» — двухмоторный советский высокоскоростной дневной бомбардировщик (фронтовой бомбардировщик) времен Великой Отечественной войны. По совокупности летно-технических характеристик, технологичности производства, соотношению боевых потерь на самолето-вылет Ту-2 считается лучшим фронтовым бомбардировщиком СССР во Второй мировой войне, несмотря на достаточно слабый вклад в победу над Германией — трудности военного времени не позволили своевременно начать массовое производство этого самолета.

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