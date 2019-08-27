Додома, , 13:40 — REGNUM

Президент Занзибара в Объединенной Республики Танзания (ОРТ) Али Мухаммед Шейн призвал средства массовой информации страны грамотно использовать язык суахили, освещая новости по радио или в газетах.

По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», получив отчет о деятельности Министерства информации, туризма и памятников древности Танзании за период с июля 2018 года по июнь 2019 года, Шейн попросил представителей Министерства встретиться с журналистами, чтобы найти способы разрешения данного вопроса.

По его словам, Занзибар — это центр истинно правильного использования суахили, поэтому нужно говорить на нем грамотно.

Кроме того, Президент обратился к Департаменту информации Занзибара с просьбой внедрить механизм выдачи разрешений на фотографирование и обеспечения строгого соблюдения законов страны лицами, приезжающими на Занзибар из других стран.

Помимо этого, Шейн упомянул в своей речи и работу музеев, призвав их продолжать вдохновлять всех жителей Занзибара, в частности учащихся, посещать музеи, дабы они могли узнать, как можно больше об истории Занзибара.