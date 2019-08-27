Калуга, , 13:00 — REGNUM

В День города Калуги 31 августа на литературно-краеведческой площадке «Книжная аллея» откроется выездное почтовое отделение, сообщила 27 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области Ольга Строк.

Открытки «Привет из Калуги.» Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России»

Посетителям мобильной почты будут представлены иллюстрированные открытки «Привет из Калуги», а также фотооткрытки с видами города. Почтовые работники проконсультируют, как правильно написать адрес и индекс на отправлении. Открытки с праздничной площадки Дня города можно будет на месте отправить через почтовый ящик или оставить себе на память.

В этот день все открытки из выездного отделения калужского почтамта будут отправляться со специальным штемпелем «С Днём города!».