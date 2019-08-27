Новосибирск, , 11:47 — REGNUM

В Сибири прошли военные учения, в ходе которых расчёты С-400 и «Панцирь-С» отработали задачи по отражению авианалёта условного противника, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Центрального военного округа.

Так, расчёты С-400 «Триумф» были приведены в высшую степень боевой готовности. В ходе учебно-боевых задач были обнаружены, идентифицированы, сопровождены и «уничтожены» воздушные цели.

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» отрабатывали сопровождение и уничтожение беспилотных летательных аппаратов «противника», проводящих разведку местности.

В учение участвовали около 200 военнослужащих и более 30 единиц техники.