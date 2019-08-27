Волгоград, , 11:46 — REGNUM

Жители Волгоградской области 8 сентября 2019 года могут проголосовать за кандидатуру губернатора региона на цифровых избирательных участках в Москве. Такую возможность впервые предоставил облизбирком. Гражданам с действующей регистрацией по месту жительства на территории области необходимо до 4 сентября подать соответствующее заявление на портале Госуслуг, а 8 сентября прийти на выбранный участок в столице. Всего таких участков сформировано 30, сообщили 27 августа в пресс-службе облзбиркома.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Отдельное внимание — информированию избирателей о возможности голосования на цифровых избирательных участках в Москве на выборах губернатора Волгоградской области. Этот механизм актуален для тех, кто прописан в регионе, но в день выборов будет в столице — на учебе, в отпуске или командировке», — отметил секретарь избирательной комиссии Волгоградской области Анатолий Ярылкин.

Облизбирком уже получил три вида бюллетеней: один по выборам губернатора, ещё два — для голосования на выборах депутатов областной Думы по единому и одномандатным округам. Количество напечатанных бюллетеней по каждому виду — 1 844 200 штук.