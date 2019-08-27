Архангельск, , 11:45 — REGNUM

Пять жителей Архангельской области, оштрафованных за участие в несанкционированном «антимусорном» митинге 7 апреля, направили жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом ИА REGNUM сообщили активисты движения «Поморье — не помойка!».

Европейский суд рассмотрит жалобы активистки и многодетной матери Елены Калининой и главного редактора информагентства «Новости дня 29» Евгения Богучарского. Он работал на акции как представитель СМИ, но был оштрафован.

Напомним, 7 апреля 10 тысяч человек прошли по центру Архангельска с требованием прекратить строительство мусорных полигонов. Губернатор участников шествия осудил и призвал правоохранительные органы дать справедливую оценку произошедшему. За участие в несанкционированном мероприятии оштрафованы уже более 40 человек. Сумма штрафов близится к двум миллионам рублей.