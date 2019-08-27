Нью-Дели, , 11:47 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил общественности о важности сохранения окружающей среды. По мнению политика, люди должны не просто сохранять природу, но и «испытывать сострадание» к ней. В этой связи, он заявил о важности увеличения популяции тигров в Индии.

По словам Моди, в настоящее время в Индии обитают 2967 тигров, притом, за последние несколько лет, общее количество этих хищников увеличилось вдвое. Политик напомнил о масштабной цели мирового сообщества, которая была обнародована в 2010 году, по увеличению популяции этих животных в два раза к 2022 году. «Несмотря на то, что в Индии выполнили поставленную задачу к 2019 году, необходимо активизировать усилия по сохранению больших кошек», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик особо выделил тот факт, что за последние несколько лет в стране значительно увеличилось и количество охраняемых территорий. Это напрямую влияет на популяцию этих хищных млекопитающих.

«Нам нужно не только сохранять наши леса, флору и фауну, но и создать среду, комфортную для их обитания», — заявил он.