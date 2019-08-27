Брянск, , 11:41 — REGNUM

На 81 избирательном участке Брянской области будет установлено видеонаблюдение за ходом голосования на выборах 8 сентября 2019 года. Кроме того, камеры установят в 33 территориальных избиркомах. Всего для жителей региона откроют двери 1 085 участковых избирательных комиссий, ещё три будут размещены в местах временного пребывания избирателей, сообщили 27 августа в пресс-службе правительства области.

Камера

Проверки прошли все помещения для голосования. На всех участках применят технологию изготовления итоговых протоколов с машиночитаемым кодом. На 85 участках установят автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней. По словам председателя облизбиркома Елены Анненковой, выборы пройдут в 232 представительных органах, будет распределено 2840 депутатских мандатов, зарегистрировано 8655 кандидатов от девяти политических партий.

В Брянской области 8 сентября 2019 года избирают депутатов областной Думы седьмого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований.