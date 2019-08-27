Нью-Дели, , 13:08 — REGNUM

Индийская организация космических исследований опубликовала новые снимки Луны, сделанные камерой космического корабля Чандраян-2. По данным организации, снимки были сделаны 23 августа на расстоянии около 2650 километров от поверхности спутника.

На снимках, сделанных в ходе космической миссии видны кратеры Митра, названный в честь индийского физика Кумара Митры, и Зоммерфельд, названный в честь немецкого физика-теоретика и математика Арнольда Зоммерфельда.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», национальное космическое агентство также подтвердило, что посадочный модуль «Викрам», доставляющий 27-килограмовый луноход «Прагъян», приземлится на поверхность Луны 7 сентября.

Напомним, что в конце июля Индия осуществила успешный запуск к Луне космической станции Чандраян-2. Изначально запуск планировался на 15 июля, однако в результате обнаружения неполадок, был перенесен. В случае успеха миссии Индия станет четвертой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), зафиксировавшей свое присутствие на поверхности Луны.