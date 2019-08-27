Токио, , 11:52 — REGNUM

Компания Nintendo выпустит версию гоночной игры Mario Kart с подзаголовком Tour для смартфонов. Об этом сообщается на официальном сайте проекта 27 августа.

Игра выйдет на устройствах с операционными системами iOS и Android 25 сентября 2019 года. Сообщается, что все трассы в Mario Kart Tour созданы на основе реальных городов и достопримечательностей со всей планеты.

Напомним, Mario Kart — это серия гоночных симуляторов, разработанная японской компанией Nintendo. В играх франшизы геймеры управляют популярными персонажами из проектов компании и участвуют в гонках на картах. За почти 28 лет существования серии было выпущено девять игр.

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