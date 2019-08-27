Нью-Дели, , 11:38 — REGNUM

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало отчет, в котором говорится, что испытание первого индийского противоспутникового оружия загрязнило орбиту Земли космическим мусором. Эксперты утверждают, что на околоземной орбите находятся около 49 обломков от уничтоженного ракетой спутника.

Напомним, что 27 марта Индия протестировала новое противоспутниковое оружие. В результате испытаний технологии A-Sat был уничтожен спутник DRDO Microsat-R весом 740 килограмм. «После попадания ракеты образовалось более 400 обломков спутника. По состоянию на 15 июля 49 фрагментов остаются на орбите», — говорят специалисты из NASA.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», индийский эксперт по ракетным технологиям Рави Гупта резко раскритиковал данное заявление американского ведомства. Он отметил, что доклад NASA похож на «злонамеренную пропаганду против страны».

«Почему NASA не говорят о космическом мусоре, создаваемом США, Россией или Китаем? Эти страны произвели большое количество мусора во время своих испытаний. Обломки находятся на высоте около 100 километров, поэтому не представляют опасности для любого космического корабля», — заявил журналистам индийский эксперт.