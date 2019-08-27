Чебоксары, , 11:35 — REGNUM

В Чувашии в рамках подготовки к всероссийской переписи населения 2020 года завершают работу регистраторы. Всего их в республике — около 500, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

В республике, как и по всей России, идёт подготовка к переписи-2020 года. В настоящее время в муниципалитетах работают около 500 регистраторов, которые проверяют наличие «на местности каждого дома, табличек с наименованиями улиц и номерных знаков на них, освещения улиц и дворов». Их работу контролируют уполномоченные по вопросам переписи и инструкторы районного уровня в районах и городах, которые проводят проверочные мероприятия с выездом на места объектов.

На основе данной информации будет сформирован «актуальный картографический материал и список адресов домов», на основе которого создадут своего рода «маршрут» для переписчика».

По данным Чувашстата, в настоящее время обследовано 238 тыс. домов, или 87% от общего числа жилых и нежилых строений. В ведомстве просят жителей «с пониманием отнестись к работе регистраторов».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в соответствии с международными обязательствами пройдёт всероссийская перепись населения.

Напомним, в 2016 году Росстат внес поправки в закон «О всероссийской переписи населения», согласно которым перепись должна стать обязательной для всех жителей страны, включая лиц без гражданства и временно находящихся на территории страны. Также устанавливались штрафы за отказ участвовать в переписи.