Москва, 27 августа 2019, 11:34 — REGNUM
Российский певец Юлиан (Юлиан Васин) опроверг ранее появившуюся информацию об ухудшении самочувствия и госпитализации артиста. Об этом певец рассказал РИА Новости.
«Я не госпитализирован, просто решил проверить свое здоровье раз в жизни, — сказал Юлиан. — Все у меня в порядке».
Напомним, ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Юлиан якобы почувствовал себя плохо, ему несколько раз вызывали скорую, после чего госпитализировали в одну из московских больниц.
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