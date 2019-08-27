Москва, , 11:34 — REGNUM

Российский певец Юлиан (Юлиан Васин) опроверг ранее появившуюся информацию об ухудшении самочувствия и госпитализации артиста. Об этом певец рассказал РИА Новости.

«Я не госпитализирован, просто решил проверить свое здоровье раз в жизни, — сказал Юлиан. — Все у меня в порядке».

Напомним, ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Юлиан якобы почувствовал себя плохо, ему несколько раз вызывали скорую, после чего госпитализировали в одну из московских больниц.

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