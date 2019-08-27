Ставрополь, , 11:35 — REGNUM

Капитальный ремонт 13 медицинских учреждений запланирован в Ставропольском крае до конца 2019 года. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

В частности, планируется обновить поликлинику при Александровской районной больнице, здание которой было построено ещё в середине прошлого века и с тех оставалось без ремонта.

«В этом году поликлиника обретёт вторую жизнь. Меняем кровлю, окна, двери, все системы и коммуникации. Отремонтируем все отделения», — написал глава региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Ставрополья Виктор Мажаров доложил губернатору края, что в регионе начато строительство четырех новых объектов здравоохранения. Один из них, а именно — новый сосудистый центр в городе Пятигорске, планируется открыть до конца 2019 года.