Исламабад, , 11:33 — REGNUM

В Национальной ассамблее Пакистана (нижняя палата парламента) предложили запретить социальную сеть Facebook, чтобы победить преступность в стране.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, с такой инициативой выступил депутат Национальной ассамблеи от оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Али Гохар Хан. Выступая на заседании постоянного комитета палаты по информационным технологиям, депутат отметил, что запрет на Facebook положительно скажется на ситуации в стране, так как «сейчас каждый сидит в Facebook».

Али Гохар Хан предложил разработать «собственную пакистанскую версию Facebook», подобно той, которая уже действует в Китае.