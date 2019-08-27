Уфа, , 12:00 — REGNUM

Письмо в авиакомпанию «Уральские авиалинии» с приглашением в Уфу бортпроводницы Алии Слякаевой для церемонии чествования направил депутат Государственного Собрания — Курултая Константин Толкачев. Об этом он написал 27 августа на своей странице в Facebook.

Алия Слякаева — бортпроводница самолета А321, который совершил в Подмосковье экстренную посадку на кукурузном поле.

«В сентябре планируется проведение фестиваля «За честь республики», думаю, на этом мероприятии мы вручим Алие заслуженную награду», — написал он в своем сообщении.

По его словам, бортпроводники, наравне с пилотами были в этой ситуации «на высоте, действовали быстро и слаженно».

«Профессионализм экипажа позволил сделать практически невозможное — посадить в поле многотонный самолет с отказавшими двигателями и полными баками топлива и успешно эвакуировать более 200 пассажиров», — пояснил он в социальной сети.

Как передавало ИА REGNUM, борт «Уральских авиалиний» был вынужден совершить аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа 2019 года после того, как в его двигатели попали птицы.