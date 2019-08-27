Токио, , 13:21 — REGNUM

26 августа японские фермеры выразили обеспокоенность по поводу результатов встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа. Основной претензией является снижение тарифов на импорт сельскохозяйственной продукции из США. «Это определенно повлияет на отечественных производителей», — сказали сотрудники сельскохозяйственного кооператива в префектуре Кагосима, крупнейшего производителя говядины в стране. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», другой фермер, который предпочел остаться неизвестным, призвал правительство ввести меры, чтобы защитить своего производителя от наплыва американских фирм на японский рынок.

25 августа лидеры Японии и США в кулуарах «Большой семёрки» договорились подписать торговое соглашение уже в сентябре. Для этого Токио и Вашингтон пошли на взаимные уступки. Япония предоставляет больший доступ на свои сельскохозяйственные рынки продукции из США, а Соединенные Штаты отменяют тарифы на промышленный экспорт и не повышают тарифы на автомобили.

По словам Абэ, сделка станет «большим плюсом для экономик обеих стран». Открытие сельскохозяйственной отрасли — существенная уступка, ведь она всегда была закрыта для иностранных производителей.