Кемерово, , 11:24 — REGNUM

В Кемеровской области запущено мобильное приложение «Кузбасс Онлайн». Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, приложение представляет собой открытую площадку для работы региональных и муниципальных властей с обращениями граждан. По мнению властей, цифровизация процессов позволит оперативно реагировать и решать возникающие вопросы.

Сегодня платформа доступна жителям Междуреченска и Кемерова. Пока что она работает по трём модулям: приём и обработка сообщений, проведение опросов и голосований, публикация новостей.

Отмечается, что сервис разработан в соответствии с требованиями Минстроя в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жильё и городская среда».