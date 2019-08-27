Жуков, Калужская область, , 11:48 — REGNUM

Активисты Общероссийского народного фронта направили обращение в администрацию Жуковского района Калужской области с просьбой обеспечить безопасность на детских площадках муниципального центра. Многочисленные нарушения на игровых площадках общественники зафиксировали по итогам выездного рейда. Об этом 27 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Владислав Васильев.

Рядом с игровой зоной уложили опасные бетонные плиты. Onf.ru

По его словам, в районе дома №48 по улице Строителей в Жукове представители ОНФ обнаружили металлические горки с высоким уровнем съезда, на некоторых детских игровых площадках были зафиксированы железные и бетонные элементы с выступающими острыми краями. Также небезопасно установлены крепления на элементах игровых конструкций — болтами наружу и торчащими гвоздями на деревянных сидениях каруселей. Песочницы были сломаны, а в считанных метрах от одной из самых крупных игровых зон расположены бетонные плиты.

«Рассчитываем, что муниципальные власти озаботятся небезопасными детскими площадками. Особенно этот вопрос актуален накануне нового учебного года. Тревожит обилие острых металлических предметов на детских игровых зонах, что недопустимо», — считает Владислав Васильев.

Рейд активистов в Жукове стал очередной проверкой общественников в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». Ранее представители Народного фронта направили обращение в городскую управу Калуги с просьбой обратить внимание на обеспечение условий безопасности возле школ областного центра.

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