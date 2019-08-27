Кабанский район, Бурятия, , 11:21 — REGNUM

В Бурятии вынесен приговор в отношении женщины, которую обвиняли в уклонении от уплаты алиментов. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Тюремная колония (cc) Shayan

Жительница села Фофоново в Кабанском районе Бурятии, мать троих детей, лишённая родительских прав, ранее была дважды осуждена за неуплату средств на содержание детей. Несмотря на это она продолжала бездействовать, не исполняя решение суда.

«Без уважительных причин женщина уклонялась от уплаты алиментов, причинив имущественный ущерб несовершеннолетним на сумму 39 500 рублей», — сообщили в надзорном органе.

В результате районный суд приговорил женщину к 6 месяцам и 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томской области к 10 месяцам лишения свободы приговорили 23-летнего молодого человека, который не выплачивал средства на содержание своей 4-летней дочери.

Читайте также: Жителя Томской области отправили в тюрьму за неуплату алиментов