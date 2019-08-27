Копенгаген, , 11:59 — REGNUM

Хотя Дания и не вовлечена напрямую в «торговые войны» между США и КНР, их последствия сказываются на пенсионных сбережениях датчан — об этом пишут датские СМИ.

Дело в том, что многие датчане предпочитают держать свои пенсионные накопления в виде акций и облигаций на различных фондовых рынках, а поскольку эскалация «торговых войн» периодически провоцирует падение стоимости ценных бумаг, обычные граждане Дании теряют свои сбережения. «Когда две крупнейшие экономики мира начинают открыто противостоять друг другу, это сказывается и на остальных странах, ведь глобализация означает, что мы вовлечены в мировую торговлю» — заявил ведущий аналитик Sydbank Сёрен В. Кристенсен. «Торговые войны» между США и КНР негативно сказались на немецкой экономике, поскольку ФРГ зависит как от США, так и от Китая. И если последствия «торговых войн» могут быть заметны в ФРГ, они также заметны и в Дании, ведь ФРГ — наш крупнейший торговый партнер — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Когда экономика страны испытывает на себе давление, страдать начинают и пенсионные накопления, хранящиеся в виде акций и облигаций: «торговые войны» создают массу проблем для компаний, и это, в свою очередь, мешает росту экономики — сообщает агентство. «В настоящее время нет никаких признаков того, что между США и КНР будет заключен какой-либо торговый договор. Экономики и фондовые рынки еще долгое время будут находится в сложном положении. Это означает, что и пенсионные накопления (датчан) станут меньше, чем могли бы быть» — отметил ведущий аналитик.