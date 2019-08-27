Вашингтон, , 11:22 — REGNUM

На агрегаторе Metacritic 26 августа появились первые оценки японской экшен-игры Astral Chain. Проект получил 88 баллов из 100 на основе 48 рецензий критиков.

Критики высоко оценили мир игры и его историю. В ней даже есть отдельный сюжетный режим — с его помощью бои в Astral Chain можно «отключить», передав их под управление искусственному интеллекту игры. При этом некоторые критики остались недовольны детективными элементами в миссиях — их назвали слишком простыми и скучными.

Релиз Astral Chain на гибридной консоли Nintendo Switch состоится 30 августа 2019 года. В ней игрокам предстоит управлять живым оружием под названием Легион, способным принимать различные формы.

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