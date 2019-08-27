Аддис-Абеба, , 11:45 — REGNUM

По данным Министерства сельского хозяйства Эфиопии, руководство страны успешно завершило кампанию по высадке четырех миллиардов саженцев.

На церемонии закрытия кампании в офисе премьер-министра Эфиопии министр сельского хозяйства Омер Хуссейн заявил, что кампания «Зеленое наследие», проходившая в два этапа, завершена. Хуссейн сообщил, что на первом этапе кампании было посажено около 2,72 миллиарда саженцев. По словам Хуссейна, также была создана специальная команда для подготовки специальных мер по защите уже посаженных саженцев, а также для подготовительных работ к проведению аналогичной кампании по озеленению в следующем финансовом 2019/2020 году. Из саженцев, посаженных в рамках этой кампании, 60% составляют фруктовые деревья, а остальные 40% — различные лиственные породы деревьев. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ethiopian Press Agency.

Министр водообеспечения, ирригации и электричества Силеш Бекеле со своей стороны заявила, что в кампании по высадке деревьев приняли участие более 23 миллионов человек, и указала, что сейчас собирается подробная информация по конкретным местам посадки и видам высаженных деревьев. Она отметила, что два этапа кампании продемонстрировали, что граждане Эфиопии могут достичь высокого уровня успеха, работая в духе единства, а власти получили необходимый опыт, который будет учтен при подготовке к проведению аналогичной кампании в следующем году. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия также присутствовали на церемонии завершения кампании.