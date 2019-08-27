Аддис-Абеба, , 11:28 — REGNUM

Штат Эфиопское Сомали, а также регионы государства Сомали — Сомалиленд и Пунтленд — совместно начали осуществлять трансграничную кампанию вакцинации против полиомиелита, в ходе которой только в одном эфиопском штате планируется привить более полумиллиона (586 511) детей в возрасте от 0 до 59 месяцев из пяти зон с высоким риском заболевания, а именно: Фафан, Джарар, Долло, Эрар и Ногоб. Общая численность детей, которые нуждаются в вакцинах составляет 1,6 млн человек (Сомали — 1,1 млн человек; Эфиопия — 586 511 человек). Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Selamta.

Координатор регионального отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для Африканского Рога Кристофер Александер заявил, что скоординированные действия властей двух государств являются достижением и действительно важной вехой в истории, поскольку впервые эти два региона объединяют усилия, чтобы бороться с болезнью. ВОЗ должна убедиться, что ни один ребенок не остался без прививки. По словам главы отделения ВОЗ, у жителей регионов Эфиопского Сомали и Сомалиленда нет причин, чтобы позволить их детям стать парализованными из-за полиомиелита. Александер подчеркнул: «Вакцина доступна, а мы преданы делу, поэтому давайте доберемся до каждого ребенка, который нуждается в нашей помощи, и спасем его».

Регион Африканского Рога в настоящее время находится в чрезвычайной ситуации из-за вспышки производного вируса полиомиелита (cVDPV), которая была недавно зарегистрирована в Сомалиленде. С тех пор было зарегистрировано еще четыре случая заражения в Пунтленде, один в районе Босасо, один в Уфьяне, Сомали, и два в зоне Долло Бох Вареда в штате Эфиопское Сомали, Эфиопия.