Аддис-Абеба, , 11:21 — REGNUM

Полиция Кении заявила, что по меньшей мере восемь человек погибли и девять получили ранения в ходе ряда инцидентов, связанных с угоном скота, произошедших на границе Эфиопии и Кении в округе Марсабит.

Стив Олоо, глава полиции округа Марсабит, заявил, что вооруженные нападения были совершены в деревнях Фороле и Сабаре на границе Кении и Эфиопии, отметив, что нападавшие, прибывшие с эфиопской стороны, скрылись в Эфиопии с неизвестным количеством угнанного скота, а власти государства-соседа бездействуют и не пытаются бороться с вооруженными боевиками на границе. Во время первого инцидента, по словам командира полиции, боевики штурмовали водопой в Фороле, где отдыхали скотоводы, и открыли огонь, убив пятерых из них. Тогда нападавшие, предположительно перебравшиеся в Кению из Эфиопии, украли весь скот в Фороле и около 500 голов крупного рогатого скота в Сабаре, где они убили трех других местных скотоводов. Жители района сообщили полиции, что нападавшие бежали обратно в Эфиопию. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ECADF.

Олоо заявил, что сотрудники службы безопасности связались со своими эфиопскими коллегами, чтобы помочь вернуть животных, но ответа пока не последовало. Такие инциденты распространены на кенийско-эфиопской границе. Власти обоих государств прилагают усилия для устранения угрозы, которая усугубляется привычками местных жителей и засухой. Кража скота кочевыми племенами в регионе, который охватывает северную Кению, Уганду, Южный Судан и Эфиопию, является обычным явлением, и племена в этом районе не уважают национальные границы. Засуха, которая привела к обнищанию множества людей, в основном кочевников, в этом районе обострила напряженность в отношениях между их общинами.