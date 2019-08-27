Ухань, Китай, , 10:58 — REGNUM

Житель Китая пришел в сознание после нескольких лет, проведенных в коме, пишет британская ежедневная газета Daily Mail со ссылкой на китайские средства массовой информации.

Больничная палата

В одном из госпиталей китайской провинции Хубэй в настоящее время проходит лечение пожилой пациент, пробудившийся после длительной комы в прошлом году. Ли Чжихуа попал под мотоцикл в августе 2013 года и оказался в вегетативном состоянии из-за тяжелых повреждений мозга. По словам доктора Ван Цинъаня, пробуждение пациента стало возможным благодаря заботе о нем супруги Чжан Гуйхуань. Она отказалась верить прогнозам врачей, которые утверждали, что ее муж останется в таком состоянии до конца жизни. На протяжении всего этого времени женщина ежедневно проводила рядом с мужем по 20 часов в сутки, разговаривая с ним, пела ему, делала массаж. Так прошли почти 2 тысячи дней, за это время женщина похудела на 10 кг.

«Эти действия были очень полезны для стимуляции его нервной системы», — сказал доктор Ван Цинъань.

Пробудившись, Ли Чжихуа сообщил, что будучи в коме знал о том, что делает для него супруга, но не мог никак это проявить.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле этого года после долгих юридических разбирательств французские врачи прекратили медицинское обслуживание Венсана Ламбера, одиннадцать лет находившегося в вегетативном состоянии. Он не был в коме, однако не осознавал происходящего и был полностью беспомощным. Решение о принудительной эвтаназии было принято верховным судом Франции.

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