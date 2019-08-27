Каракас, , 11:28 — REGNUM

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо назвал «актом саботажа» взрыв на газонаполнительной станции в штате Миранда. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Мы хотим осудить стоящие за этими актами саботажа агрессивные, настроенные заниматься терроризмом ультраправые силы. Это действия, целью которых является подрыв мира и спокойствия граждан», — объявил министр.

Кеведо добавил, что прокуратура штата уже начала расследование по факту «предполагаемого террористического акта, целью которого является срыв работы служб, жизненно необходимых для населения страны».

В результате взрыва пострадал один работник станции. Он был госпитализирован с серьезными ожогами.