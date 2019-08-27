Вашингтон, , 10:59 — REGNUM

Несмотря на многочисленные упреки со стороны игроков, разработчики Ion Fury отказались подвергать цензуре контент в своей игре. Об этом создатели проекта рассказали 26 августа на своей странице в Steam.

Разработчики заявили, что «не поддерживают цензуру творческой работы в любом виде». Также они отметили, что не планируют вводить цензуру ни в одну из своих игр ни сейчас, ни в будущем. Своё предыдущее решение об удалении оскорбительного изображения из игры разработчики считают ошибкой.

Ранее игроки раскритиковали Ion Fury за наличие в ней оскорбительного контента по отношению к сексуальным меньшинствам. В частности, в игре можно было найти пародию на шампунь Olay под названием Ogay.

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