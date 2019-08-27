Мадрид, , 10:51 — REGNUM

Полиция Испании задержала гражданина Грузии по подозрению в квартирной краже в городе Уэска, передает 27 августа «Первый канал грузинского телевидения».

Отмечается, что о происшествии полиции сообщил очевидец. При задержании злоумышленник попытался скрыться, однако полиция задержала мужчину.

Ему предъявлено обвинения в нападении на правоохранителей и квартирной краже. В полиции добавили, что гражданин Грузии ранее был судим за совершение квартирных краж в Барселоне.

Напомним, в апреле 2019 года полиция Испании провела спецоперацию «Мерлин-Така», во время которой в Барселоне было задержано 66 граждан Грузии. 25 человек было арестовано за квартирные кражи, 41 — за нарушение миграционного законодательства.

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