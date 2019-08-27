Ростов-на-Дону, , 10:36 — REGNUM

Правопорядок в Ростовской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года обеспечат более 600 полицейских. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Уточняется, что к несению дежурства также будут привлечены народные дружинники, противопожарную безопасность обеспечат сотрудники регионального управления МЧС РФ по Ростовской области.

В избирательной комиссии Ростовской области напомнили, что в единый день голосования жители Азова, Батайска и Таганрога изберут новые составы городских дум. Еще в 14 городах и районах состоятся дополнительные выборы.