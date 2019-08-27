Оренбург, , 10:27 — REGNUM

Оренбургскую область на чемпионате рабочих профессий WorldSkills в Казани представляет выпускник колледжа сервиса Оренбурга Искандар Слаев. Он признался, что к международным соревнованиям готовился больше трех лет, с того момента, как движение WorldSkills пришло в Оренбург, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования Оренбуржья.

Искандар Слаев мечтал попасть в национальную сборную. В Казани он выступает в составе российской сборной в состязании по компетенции «Поварское дело». «Сейчас хочу осуществить свою мечту до конца и занять первое место», — сказал оренбуржец.

Напомним, мировой чемпионат по профмастерству WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Зарегистрировано более 1,3 тыс. участников из 63 стран.