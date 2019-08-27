Омск, , 10:24 — REGNUM

В Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 принимает участие делегация Омской области во главе с губернатором Александром Бурковым. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 августа в правительстве Омской области.

На выставке в Жуковском свои экспонаты и технологические разработки представляют омские предприятия — АО «Высокие Технологии», ОМО им. П. И. Баранова, ОНИИП, ЦКБА.

Омский губернатор в рамках мероприятия намерен провести совещания и переговоры с топ-менеджерами ряда крупных корпораций и холдингов. В частности, Бурков планирует обсудить с руководством холдинга «Вертолёты России» перспективы применения авиадвигателя ТВД-20, который разрабатывают и изготавливают омские предприятия.

Кроме того, на 27 августа запланирована рабочая встреча Александра Буркова с гендиректором АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александром Артюховым. На встрече обсудят вопросы увеличения загрузки испытательной станции омского завода им. Баранова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Жуковском 27 августа стартует международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира.

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