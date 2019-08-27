Самара, , 10:21 — REGNUM

Информация о размещении на дорогах Самары 238 новых дорожных камер не соответствует действительности. Об этом 26 августа сообщил врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин в Twitter.

«Рекомендую читать конкурсную документацию, прежде чем новости публиковать! Речь идет о ежегодной аренде инфраструктуры под существующие рубежи контроля», — написал он в комментарии в соцсети.

Напомним, что ранее ГБУ СО «Безопасный регион» объявило торги на монтаж 238 новых камер на дорогах Самары. Эта новость, опубликованная в СМИ, вызвала общественный резонанс.