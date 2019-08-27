Улан-Удэ, , 10:05 — REGNUM

Девятиклассник из Бурятии Андрей Мешков взял золото Чемпионата мира WorldSkills, проходящей в Казани. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республики, школьник со своим напарником Андреем Шмайхелем из Москвы стали лучшими в компетенции «Сетевое и системное администрирование».

«Учитывая, что наша республика вступила в движение Ворлдскиллс совсем недавно, в 2014-м году, то, несомненно, это большой успех. Андрей и его напарник стали лучшими в мире, набрав в сумме 735 баллов», — отметил министр Баир Жалсанов.

По его словам, ребята выполняли задания, разработанные международным экспертным сообществом и ведущими компаниями индустрии для оценки профессионализма.

Добавим, что в соревнованиях по сетевому и системному администрированию среди юниоров все призовые места достались российским участникам. Соперниками школьников из России стали подростки из Объединенных Арабских Эмиратов, Макао, Белоруссии, Казахстана, Малайзии, Армении, Польши, Португалии, Франции, Словакии, Нидерландов.

Как сообщало ИА REGNUM, в церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата в Казани 27 августа принимате участие президент РоссииВладимир Путин.

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