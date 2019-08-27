Москва, , 10:10 — REGNUM

Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается. Об этом сообщил 27 августа зампредседателя правления фонда Сергей Чирков.

По его словам, все технические наработки есть, их задействуют в работе. Пенсионный фонд обладает большим опытом по ведению базы данных о пенсионных правах граждан, каких-либо трудностей не будет.

«Мы готовы полностью к этой работе», — приводит слова Чиркова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, вступление в силу закона об электронных трудовых книжках ожидается 1 января 2020 года. Все работодатели будут передавать данные в Пенсионный фонд в режиме онлайн, а с 2021 года бумажные книжки полностью заменят на электронные.

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