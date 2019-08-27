Редвуд-Сити, США, , 10:07 — REGNUM

Компания Maxis (создатели франшизы The Sims) ищет сотрудников для работы над новым «инновационным» проектом. Об этом стало известно из объявления о поиске творческого директора, опубликованного на сайте LinkedIn 26 августа.

Новый проект не будет связан с серией игр Sims. Сообщается, что он выйдет на PC и мобильный устройствах. Кандидат на должность творческого директора должен быть готов работать над долгосрочным проектом, который «не позволит игрокам отойти от PC».

Напомним, The Sims — это популярная франшиза однопользовательских видеоигр и самый известный представитель жанра «симулятор жизни». В играх этой серии игроки могут создать уникального персонажа и «прожить» его виртуальную жизнь: устроиться на работу, завести семью, попробовать различные хобби и т.п.

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