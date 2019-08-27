Оренбург, , 10:06 — REGNUM

Иностранец, участник международного молодежного форума «Евразия Global», который проходил 12−18 августа в Оренбурге, Арсений Алексеенко опубликовал в интернете видеоролик, где поделился впечатлениями о столице Оренбургской области. Он отметил, что третий год посещает город в рамках форума, однако развития не видит.

Молодой человек подчеркнул, что Оренбург запал ему в душу: «Очень бы хотелось видеть, что вы передадите потомкам ухоженный, красивый край! У меня сердце кровью обливается, когда я вижу все происходящее».

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Критике иностранца подверглись долгострой на ул. Советской (12-этажное здание, которое начали строить в 1974 году); котлован, вырытый в центре Оренбурга начале 2000-х годов, перекрытый плитами и огороженный по периметру профлистом. Иностранец иронично заметил, что надо брать пример с Оренбурга — на заборе размещать растяжки, на которых признавать любви к родному городу. Заглянул иностранный активист и в здание, ранее принадлежавшее авиаучилищу им. Полбина, где учился первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Дом, имеющий мировое значение, находится в плачевном состоянии, при этом на объекте есть вывеска о том, что он под охраной государства, поскольку является памятником федерального значения.

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Арсений Алексеенко также обратил внимание на то, что гостей города, как правило, водят по главной улице — Советской. Но стоит заглянуть чуть дальше, то взору предстанут разрушенные исторические дома, которые имеют ценность и их надо восстанавливать. Именно эти здания могут придать Оренбургу неповторимый облик и стать местом притяжения туристов.

Положительно участник форума оценил работы на набережной Урала, где оборудованы детские площадки. Однако критически взглянул на состояние реки, пляжа и лестничного спуска к Уралу, который после ремонта требует вновь реставрации.

Ролик опубликован под названием «Оренбург, руины былого величия. Есть ли надежда?» и к нему уже появились комментарии. В них — поддержка иностранца, разговор о том, что надо перестать молчать и привлекать внимание власти к проблеме, тогда последуют позитивные изменения. Есть и такое мнение, что шансов нет, все сгниет. Один из пользователей считает, что в Оренбурге все нормально, не хуже, чем у других.

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