Ставрополь, , 09:53 — REGNUM

Для молодежи на Северном Кавказе имеются реальные перспективы открыть свое собственное дело и стать предпринимателем. Начинающие бизнесмены могут получить хорошую материальную поддержку.

Об этом сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, приветствуя участников третьей смены молодежного форума «Машук-2019». По его словам, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства выделила Северо-Кавказскому федеральному округу порядка 56 млрд рублей на период с 2019 по 2025 год.

«Это большая сумма. У вас сейчас появляется реальная возможность, чтобы открыть свое дело», — призвал министр.

Стоит отметить, что сферы деятельности, в которых предложил попробовать себя министр начинающим бизнесменам, являются приоритетными для округа. Это развитие сельского хозяйства, туризма, транспорта, решение проблемы безработицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае в настоящее время проходит третья смена Северо-Кавказского молодежного форума «Машук». В этом году он проводится уже в 10-й раз. В нем участвуют около 3 тыс. активистов из регионов СКФО.

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