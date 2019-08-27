Томск, 27 августа 2019, 09:45 — REGNUM
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил участников WorldSkills из региона с золотом и бронзой мирового чемпионата. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 августа в администрации Томской области.
Ученик Томского физико-технического лицея Умар Гетагазов получил первое место в юниорской группе по компетенции «Веб-дизайн и разработка». Третьекурсники Томского техникума информационных технологий Никита Гузеев и Геннадий Коваленко завоевали третье место в компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий».
Жвачкин подчеркнул, что Томская область направила на престижный чемпионат по профессиональному мастерству «троих звёздочек»:
«Все они подтвердили высочайший уровень томского профессионального образования».
Мировой чемпионат WorldSkills проходит с 22 по 27 августа 2019 года в Казани. Более 1300 молодых профессионалов из 63 стран мира борются за победу по 56 компетенциям.