Томск, , 09:45 — REGNUM

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил участников WorldSkills из региона с золотом и бронзой мирового чемпионата. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 августа в администрации Томской области.

Ученик Томского физико-технического лицея Умар Гетагазов получил первое место в юниорской группе по компетенции «Веб-дизайн и разработка». Третьекурсники Томского техникума информационных технологий Никита Гузеев и Геннадий Коваленко завоевали третье место в компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий».

Жвачкин подчеркнул, что Томская область направила на престижный чемпионат по профессиональному мастерству «троих звёздочек»:

«Все они подтвердили высочайший уровень томского профессионального образования».

Мировой чемпионат WorldSkills проходит с 22 по 27 августа 2019 года в Казани. Более 1300 молодых профессионалов из 63 стран мира борются за победу по 56 компетенциям.