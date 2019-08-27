Ярославль, , 09:42 — REGNUM

В Ярославской области 68 школ будут учится в новом учебном году в 2 смены, 310 — в одну. Информация об этом прозвучала на заседании комитета по образованию Ярославской областной думы, рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Александр Воробьев.

Школа в Ярославле

«Я спросил, из этих 68 в скольких вторая смена в начальной школе? Мне сказали, что почти во всех. Но есть распоряжение президента о том, чтобы в 2021 году не было второй смены в начальной школе. Считаю, что этот вопрос в области не прорабатывается и не подготовлен. Строится всего одна новая школа в Рыбинске. Такими темпами уйти от второй смены не получится», — считает депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев.

Депутат обратил внимание, что в Ярославле власти никак не могут начать строительство школы в микрорайоне «Сокол». Жители микрорайона в очередной раз собрали подписи под письмом с просьбой решить проблему. Воробьев намерен обратиться с письмом об этом к губернатору Дмитрию Миронову.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле новую школу никто не хочет строить из-за низких расценок