Уфа, , 09:45 — REGNUM

На 150 тысяч рублей оштрафовали владельца строительного магазина, расположенного в Калининском районе г. Уфы, за нарушение миграционного законодательства, 27 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В ходе проверки прокуратурой Калининского района г. Уфы было установлено, что директор строительного магазина принял на работу восемь иностранных граждан, не имевших разрешения на трудовую деятельность на территории РФ, для ремонта офисного помещения.

По данному факту было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина»). В результате нарушителю был выписан штраф на общую сумму 150 тыс. руб.