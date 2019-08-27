Симферополь, , 09:37 — REGNUM

Госкорпорация «Роскосмос» потратит 1,8 млрд рублей на оборудование центров космической связи в Крыму, а также в Московской и Тверской областях. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

«В рамках развития структуры и систем наземного комплекса управления космическими аппаратами дальнего космоса в период 2018—2025 годов необходимо создать три центра дальней космической связи на пунктах «Медвежьи Озера» (Московская область), «Калязин» (Тверская область) и «Школьное» (Симферопольский район). Указанные пункты создаются для сетевых наземных комплексов управления космическими аппаратами дальнего космоса (НКУ ДКА2025)», — указано в техническом задании.

Планируется оборудовать центры унифицированными наземными радиотехническими комплексами и создать базовые элементы наземных радиотехнических комплексов Ка-диапазона.

Цена контракта составляет 1 млрд 821 млн рублей, срок окончания работ — ноябрь 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Крыму обсуждался проект возрождения базы для тренировок космонавтов на воде и в горной местности.