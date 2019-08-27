Обнинск, Калужская область, , 09:34 — REGNUM

В болгарском городе Белене подписано соглашение об установлении побратимских связей с городом Обнинском Калужской области. В Болгарию прибыла калужская делегация, в состав которой вошли представители Обнинска и технической академии Росатома. Об этом 27 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска.

На церемонии подписание соглашения о побратимских связях Белене и Обнинска. Admobninsk.ru

По словам мэра Обнинска Владислав Шапши, подписание соглашения о побратимских связях позволит жителям двух городов лучше узнать друг друга, наладить культурный и образовательный обмен.

«Начать можно со школьников. В Белене, как и в Обнинске, есть физико-математическая школа. Также Обнинск мог бы помочь Болгарии в обучении и переподготовке уникальных специалистов для АЭС, тем более, что такой опыт с иностранными студентами у нас есть», — считает Владислав Шапша.

В городе Белене планируется возобновить строительство атомной электростанции, замороженное много лет назад. Уже объявлен тендер на проведение работ и Росатом подал заявку на участие в этом проекте.

Напомним, побратимами калужского Обнинска являются французские города Монпелье и Лимож, литовский Висагинас, американский Ок-Ридж, финский город Ювяскюля и китайский Мяньян.

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