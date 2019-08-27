Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM

Восьмого сентября 2019 года в Петербурге пройдут не только выборы губернатора города и муниципальных депутатов, но и торжественно-траурные мероприятия в связи с Днем памяти жертв блокады Ленинграда.

Монумент «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище Gov.spb.ru

8 сентября 1941 года немецкие войска захватили город Петрокрепость у истока Невы и, вместе с финскими войсками на севере, замкнули смертельное кольцо блокады вокруг Ленинграда. В этот же день немецкая авиация с низких высот произвела массированную дневную бомбардировку Ленинграда, в результате которой были разрушены жилые дома, а также сгорели Бадаевские продовольственные склады, на которых хранилась значительная часть городских запасов муки, сахара и других продуктов. Этот день ленинградцы запомнили как символ надвигающейся катастрофы, хотя о том, что город уже в блокаде, они узнали значительно позже.

«Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса. Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в существовании этого города непосредственно у ее новых границ», — говорилось в «Директиве начальника штаба военно-морских сил Германии об уничтожении г. Петербурга» от 22 сентября 1941 года (документ хранится в Российском государственном архиве).

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Накануне скорбной даты, 6 сентября 2019 года, состоится открытие новой музейной экспозиции, посвященной блокаде Ленинграда, в «Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда» в Соляном переулке. Около года музей был закрыт на ремонт и обновление, в том числе в дни 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, что очень опечалило блокадников и ветеранов. Чтобы ускорить открытие музея, президент России выделил из резервных средств 150 млн рублей.

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8 сентября торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов состоятся на Пискаревском мемориальном кладбище, Серафимовском кладбище, Смоленском мемориальном кладбище, Богословском кладбище, Невском воинском кладбище «Журавли», Ново-Волковском кладбище и других местах захоронений жителей Ленинграда и воинов, павших при его обороне. Венки и цветы лягут у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, у Триумфальной арки Победы в Красном Селе и в других мемориальных местах.

Множество различных мероприятий в День памяти жертв блокады пройдет в Петербурге как в центре, так и в других районах города. Среди них можно особо выделить проект «Блокадный квартал». В музее Анны Ахматовой уже не в первый раз пройдет чтение имен людей, погибших в блокадные дни. В акции памяти «Вспомним всех поименно» на площади Победы примут участие школьники, представители детских общественных объединений и школьных музеев. Памятный концерт, посвященный Дню памяти жертв блокады, состоится 8 сентября в Исаакиевском соборе.

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Не имеющая аналогов в мировой истории блокада Ленинграда стала одним из самых жесточайших военных преступлений нацистской Германии и ее союзников. Она унесла жизни, по разным оценкам, от 640 тысяч до миллиона ленинградцев, жителей Ленинградской области и беженцев, оказавшихся в блокированном городе. Большинство жертв умерли от голода, специально устроенного врагами.

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