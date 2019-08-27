Сухум, 27 августа 2019, 09:11 — REGNUM
Руководство Абхазии добилось того, чтобы ситуация с преступностью в стране изменилась к лучшему. Это позволяет обеспечить комфортный отдых туристам из России и других стран, заявил журналистам ТАСС 26 августа посол России в Абхазии Алексей Двинянин.
Посол добавил, что иногда бывают небольшие инциденты, но в целом криминогенная ситуация существенно улучшилась.
9 июля ИА REGNUMсообщало, что в Абхазию стало приезжать больше российских туристов. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергея Кривоносова, Абхазия и другие кавказские направления могут стать для россиян альтернативой грузинскому туристическому направлению.
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