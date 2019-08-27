Сухум, , 09:11 — REGNUM

Руководство Абхазии добилось того, чтобы ситуация с преступностью в стране изменилась к лучшему. Это позволяет обеспечить комфортный отдых туристам из России и других стран, заявил журналистам ТАСС 26 августа посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

Российско-абхазская граница (cc) DILIN

Алексей Двинянин Руководство Абхазии и руководство силовых ведомств республики делает все возможное, чтобы отдыхающие из России и других стран и в Сухуме, и в Гагре, и на других курортах могли спокойно купаться, загорать и наслаждаться отдыхом.

Посол добавил, что иногда бывают небольшие инциденты, но в целом криминогенная ситуация существенно улучшилась.

9 июля ИА REGNUMсообщало, что в Абхазию стало приезжать больше российских туристов. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергея Кривоносова, Абхазия и другие кавказские направления могут стать для россиян альтернативой грузинскому туристическому направлению.

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