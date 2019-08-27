Веллингтон, , 09:24 — REGNUM

Показатель смертности в Новой Зеландии из-за самоубийств за 2019 г. составляет 13,7 на 100 тыс. человек, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Об этом, как передает Daily Mail, свидетельствуют данные, опубликованные главным коронером Новой Зеландии, судьей Деборой Маршалл.

По ее данным, из 685 человек, умерших вследствие суицида в прошлом году, был зафиксирован рост самоубийств среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, а также среди коренного населения Новой Зеландии — маори и жителей Тихоокеанских островов.

«Есть много причин, по которым люди принимают такое решение, — сообщила Маршалл. — Их первый жизненный опыт, полученный дома и в школе, их статус занятости, их психическое здоровье, их финансовое благополучие и состояние здоровья, их чувство принадлежности, их чувство цели, их мировоззрение и многое другое».

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уже выразила обеспокоенность резким ростом суицидов в стране и дала обещание разработать план «профилактики самоубийств» в течение ближайших нескольких недель.

«Нет никаких сомнений в том, что наш уровень самоубийств слишком высок, — сказала Ардерн. — Как правительство мы должны приложить все возможные усилия, чтобы обратить вспять этот процесс».