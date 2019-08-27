Лондон, , 08:59 — REGNUM

Житель Великобритании узнал, что его супруга родила сына от другого мужчины, и обратился в суд за компенсацией. О судебном процессе сообщает газета Unilad.

Британец восемь лет считал, что воспитывает родного ребёнка, но узнал правду об измене жены. Тогда он подал иск против супруги, потребовав возмещения всех расходов на сына «до последнего пенни».

При этом мужчина настаивал, чтобы сын узнал о настоящем отце, тогда как женщина была против. Высокий суд Лондона на последнем заседании принял решение, что мальчик узнает правду, когда «наступит правильный момент». Судья также запретил упоминать имена фигурантов процесса в прессе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле другого британца приговорили к самому короткому сроку лишения свободы за всю историю Соединённого Королевства — 50 минутам тюрьмы.

Читайте также: В Британии мужчина получил самый короткий в истории тюремный срок