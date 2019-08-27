Москва, , 08:55 — REGNUM

Приобретая продукты питания, изготовленные кустарным способом и в несанкционированных точках продаж, жители России рискуют купить небезопасную для здоровья продукцию. О потенциальной опасности произведённых в домашних условиях продуктов питания предупредили в Роскачестве.

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Эксперты назвали сразу несколько причин, по которым «домашняя» продукция может быть небезопасна. Это и нарушение рецептуры выработки продуктов, и отсутствие специальных знаний и образования у фермеров, которые необходимы для приготовления качественного и безопасного продукта. Зачастую уже на этапе создания продукт, изготовленный кустарным способом, может быть заражен возбудителями дизентерии, сальмонеллеза, ботулизма. Также, в отличие от производственной упаковки, гарантирующей безопасное обращение продукта на рынке, частники могут использовать в качестве тары негерметичные или имеющие в своём составе токсичные краски материалы.

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Ещё одна серьёзная причина, по которой стоит отказаться от покупки «домашнего» продукта, — это частое отсутствие у продавцов документов на реализуемую продукцию, разрешения на торговлю и медицинской книжки, отмечают эксперты. По их словам, нет гарантии, что товар вам продают действительно фермеры.

«Как правило, на улицах в городах торгуют перекупщики», — пояснил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

В свою очередь, на заводах к производству, фасовке и хранению продуктов предъявляются жёсткие требования: качество контролируется как на уровне входящего сырья, так и на уровне готового продукта.

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