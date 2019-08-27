Ростов-на-Дону, , 08:54 — REGNUM

Работы по созданию непрерывного экологического парка вдоль Темерника начаты в Ростове-на-Дону, 26 августа сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

По словам чиновников, территорию протяженностью 17 км планируют благоустроить в течение пяти лет. Работы по облагораживанию будут идти в несколько этапов.

«Дорожная карта «первой мили» предусматривает высадку на протяжении 1,2 км зеленых насаждений, сооружение моста через реку, укладку велосипедных и пешеходных дорожек, обустройство мест для отдыха и занятий спортом», — сообщают чиновники.

Напомним, что проект «Прибрежная зона вдоль реки Темерник» является одним из победителей городского конкурса проектов благоустройства общественных территорий.