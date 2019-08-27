Москва, , 08:53 — REGNUM

В Москве на ВДНХ 31 августа и 1 сентября пройдет Международный фестиваль идей и технологий Rukami, сообщается на портале мэра столицы.

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Тема фестиваля — «Цифровая эволюция: трансформация, которая определяет будущее». Гости смогут посетить разнообразные мастер-классы, оценить технологические перформансы и арт-инсталляции.

Мастер-классы по нанотехнологиям проведут детские технопарки. Всего в фестивале примут участие 10 детских столичных технопарков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве работают 15 детских технопарков. На мероприятия, проводимые ими, в 2018 году пришло более 60 тысяч учащихся столичных школ.

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